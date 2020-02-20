Україна на засіданні ОБСЄ: бойовики планували наступ на Донбасі

Наступ бойовиків на Донбасі, який стався 18 лютого, готувався російсько-окупаційними силами заздалегідь. Про це заявив заступник постпреда України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський на форумі ОБСЄ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Лоссовського, наступ на позиції Об'єднаних сил готувався заздалегідь та був здійснений з метою посилення тиску на Україну.

"Зрозуміло, що російські окупаційні війська заздалегідь готували цей напад, проводячи розвідувальні дії. Росія ще раз підтвердила, що не бажає конструктивно та добросовісно брати участь у мирному процесі. Натомість Кремль продовжує втілювати стратегію ескалації на Донбасі з метою посилення тиску на Україну", - заявив він.

Також український дипломат закликав міжнародну спільноту зреагувати на порушення мінських та нормандських домовленостей з боку Російської Федерації та посилити тиск на Москву.

"Ми закликаємо міжнародне товариство зреагувати на це чітке порушення мінських домовленостей, а також тих домовленостей, які були досягнуті на нещодавньому саміті "нормандської четвірки" у Парижі. Необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її виконувати свої мирні зобов’язання, взяті як стороною конфлікту на Донбасі", - наголосив Лоссовський.

Як писало РБК-Україна, вранці 18 лютого проросійські бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.