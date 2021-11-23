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Україна запустить електрокари на КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Автор: Олександр Мороз

Україна має намір запустити електрокари, які возитимуть людей від контрольних пунктів в'їзду виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Вони будуть довозити людей до сервісних зон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук, вже в січні почнеться будівництво аптечного пункту, приміщення банку та автобусної станції на КПВВ "Чонгар".

Крім того, вирішується питання розміщення автостанції на КПВВ "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окуповану територію та для виїзду з неї. За словами Верещук, зараз розглядається можливість покупки чотирьох електромобілів для цих КПВВ.

"Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля і до населених пунктів, буде вирішено", - додала міністр.

Верещук додала, що у жителів окупованого Криму буде можливість вакцинуватися від коронавірусу безпосередньо на КПВВ.

Зазначимо, на Донбасі вже два роки людей довозять від КПВВ "Станиця Луганська" до нового мосту у бік окупованих територій на спеціальному електромобілі.

Нагадаємо, раніше Верещук виключила постачання води до Криму і заявила, що це заборонено законом.

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КримКПВВІрина Верещук