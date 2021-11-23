Україна запустить електрокари на КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук, вже в січні почнеться будівництво аптечного пункту, приміщення банку та автобусної станції на КПВВ "Чонгар".

Крім того, вирішується питання розміщення автостанції на КПВВ "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окуповану територію та для виїзду з неї. За словами Верещук, зараз розглядається можливість покупки чотирьох електромобілів для цих КПВВ.

"Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля і до населених пунктів, буде вирішено", - додала міністр.

Верещук додала, що у жителів окупованого Криму буде можливість вакцинуватися від коронавірусу безпосередньо на КПВВ.