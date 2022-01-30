Україна запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: в якому віці потрібно робити щеплення
В Україні з 1 лютого починається вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту. Прищепна кампанія пройде у два етапи.
Про те, скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення - в матеріалі РБК-Україна нижчий.
Симптоми і наслідки поліомієліту
Поліомієліт - вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. У деяких випадках загрожує невиліковним паралічем і навіть смертю. Найчастіше вражає дітей у віці до 6 років.
Симптоми захворювання можна переплутати з грипом через схожі ознаки:
- лихоманка;
- головний біль;
- біль у животі та горлі;
- нудота;
- підвищена стомлюваність і млявість.
Вакцинація дітей від поліомієліту в Україні
Випадки захворювання на поліомієліт в Україні почали фіксувати восени минулого року. У січні 2022-го в країні підтвердили два випадки інфекційного захворювання. Один з них виявили у дворічного хлопчика із Закарпатської області.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оголосив, що з 1 лютого в країні починається вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту. За його словами, перший етап прищепної кампанії триватиме три тижні:
- перший охопить дітей до 6 років, які не отримали всіх необхідних щеплень;
- другий - почнеться навесні.
Скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення від поліомієліту
Міністерство охорони здоров'я України 25 січня нагадало, скільки і в якому віці необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві підкреслили, що ліків проти захворювання не існує і єдиний спосіб захисту - вакцинація.
Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту:
- у 2 та 4 місяці - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);
- у 6 і 18 місяців - оральної поліомієлітною вакциною (ОПС)
- у 6 і 14 років - ОПС.
У МОЗ зазначили, що обидві вакцини від поліомієліту формують імунітет до інфекції і запобігають передачі вірусу.
Фото: скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення від поліомієліту (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, на початку листопада минулого року у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт - у неї паралізувало ногу.