Україна запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: в якому віці потрібно робити щеплення

В Україні з 1 лютого починається вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту. Прищепна кампанія пройде у два етапи.

Про те, скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення - в матеріалі РБК-Україна нижчий.

Симптоми і наслідки поліомієліту

Поліомієліт - вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. У деяких випадках загрожує невиліковним паралічем і навіть смертю. Найчастіше вражає дітей у віці до 6 років.

Симптоми захворювання можна переплутати з грипом через схожі ознаки:

лихоманка;

головний біль;

біль у животі та горлі;

нудота;

підвищена стомлюваність і млявість.

Вакцинація дітей від поліомієліту в Україні

Випадки захворювання на поліомієліт в Україні почали фіксувати восени минулого року. У січні 2022-го в країні підтвердили два випадки інфекційного захворювання. Один з них виявили у дворічного хлопчика із Закарпатської області.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оголосив, що з 1 лютого в країні починається вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту. За його словами, перший етап прищепної кампанії триватиме три тижні:

перший охопить дітей до 6 років, які не отримали всіх необхідних щеплень;

другий - почнеться навесні.

Скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення від поліомієліту

Міністерство охорони здоров'я України 25 січня нагадало, скільки і в якому віці необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві підкреслили, що ліків проти захворювання не існує і єдиний спосіб захисту - вакцинація.

Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту:

у 2 та 4 місяці - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);

у 6 і 18 місяців - оральної поліомієлітною вакциною (ОПС)

у 6 і 14 років - ОПС.

У МОЗ зазначили, що обидві вакцини від поліомієліту формують імунітет до інфекції і запобігають передачі вірусу.

Фото: скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення від поліомієліту (facebook.com/moz.ukr)