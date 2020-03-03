Україна запросила засідання Радбезу ООН через ситуацію в Криму

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Обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом)

За ініціативи України та її партнерів 6 березня відбудеться засідання Ради Безпеки за формулою Арріа щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку речника Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка.

Ніколенко зазначив, що обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

"У п'ятницю відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Ініціаторами виступили Україна та країни-партнери - Естонія, США, Німеччина, Франція, Велика Британія й Бельгія", - зазначив дипломат.

Очікується, що учасники засідання з українського боку оприлюднять факти порушень прав людини на півострові, ознайомлять членів Радбезу із заходами, яких вживає керівництво України для захисту населення на окупованих територіях, а також із зусиллями, спрямованими на деокупацію Криму.

Нагадаємо, постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що США будуть зберігати "кримські" санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму.