Украина запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму

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Обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву)

По инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоится заседание Совета Безопасности по формуле Арриа относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

Николенко отметил, что обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.

Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.

Напомним, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.