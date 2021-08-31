Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах

З 1 вересня Україна забороняє в'їзд на свою територію автомобілям з Придністровського регіону Молдови на номерах так званої "республіки". Номери повинні бути узгодженого зразка або нейтральними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що відповідно до доручення Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ з 1 вересня до участі в міжнародному русі допускаються виключно ті транспортні засоби з Придністровського регіону, які мають реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка і так звані нейтральні номери.

"Щодо транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду до України та/або транзитного переміщення територією України", - йдеться в повідомленні.