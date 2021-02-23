ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна пообіцяла Молдові не пропускати автомобілі з номерами Придністров'я

Новость на русском → Кишинів, Вівторок 23 лютого 2021 20:44
Україна пообіцяла Молдові не пропускати автомобілі з номерами Придністров'я Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

З 1 вересня, Україна має намір заборонити в'їзд автомобілів з придністровськими номерами. Таку заяву зробив посол України Марк Шевченко під час зустрічі з в. о. прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліо Чокоя.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Молдови.

"При обговоренні були підтверджені домовленості про допуск з 1 вересня 2021 року до участі у міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністров'я тільки за наявності номерних знаків нейтрального зразка і наклейки "MD" на склі, на додаток до транспортних засобів, зареєстрованим відповідно до законодавства Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні

Наголошується, що співрозмовники обговорили взаємодію на державному кордоні, торговельно-економічну співпрацю, реалізацію інфраструктурних проектів.

Нагадаємо, Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерах. Як заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до запланованого заборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Приднестровье автомобили
NEWS
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні