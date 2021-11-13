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Україна посіла третє місце у світі за добовою смертністю від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

У світі, 11 листопада, діагностували понад 516 тисяч нових випадків захворювання на COVID. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США та Україна.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.

Більше нових випадків виявили в США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 90 тисяч, у Німеччині - понад 48 тисяч і у Британії - понад 40 тисяч нових випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Росія і Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від хвороби 229 003 963 людини. Зараз налічується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5104214 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, за добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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