Україна посіла третє місце у світі за добовою смертністю від COVID-19

Більше нових випадків виявили в США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 90 тисяч, у Німеччині - понад 48 тисяч і у Британії - понад 40 тисяч нових випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Росія і Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від хвороби 229 003 963 людини. Зараз налічується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5104214 смертей від COVID-19.