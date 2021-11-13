Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от COVID-19

В мире, 11 ноября, диагностировали более 516 тысяч новых случаев заболевания COVID. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Украина.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Больше новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 90 тысяч, в Германии - более 48 тысяч и в Британии - более 40 тысяч новых случаев.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Украина.
За все время пандемии излечились от болезни 229 003 963 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5104214 смертей от COVID-19.
Напомним, за сутки, 11 ноября, в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.