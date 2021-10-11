Україна посіла третє місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19

За добу, 9 жовтня, у світі діагностували майже 300 000 нових випадків захворювання коронавірусом. Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням "ковіду".

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers .

Найбільше хворих виявили у Великобританії, Росії, Туреччині. Зокрема, у Британії зафіксували понад 34 000, у Росії та Туреччині - понад 28 тисяч нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться США та Індія. Україна серед країн світу посідає 7 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 3 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна посідає 9 місце. У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Румунія, Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 215 829 873 особи. Зараз налічується близько 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 867 211 смертей від COVID-19.