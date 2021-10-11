Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от COVID-19

За сутки, 9 октября, в мире диагностировали почти 300 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертностью и распространением "ковида".

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers .

Больше всего больных обнаружили в Великобритании, России, Турции. В частности, в Британии зафиксировали более 34 000, в России и Турции - более 28 тысяч новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Индия. Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 3 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 9 место. В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Румыния, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 215 829 873 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 867 211 смертей от COVID-19.