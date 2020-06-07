Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку, - МОЗ

В Україні близько мільйона людей, які перебувають у стані ремісії
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку. При цьому в країні зараз близько 1 мільйона людей, які успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.
Зазначимо, сьогодні, 7 червня, у світі відзначається міжнародний день людей, що перехворіли на рак.
"Зараз на обліку в країні майже 1 млн осіб з онкологічною патологією, успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії. У тих, хто поборов онкозахворювання є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету і остеопорозу", - зазначили в ЦОЗ.
Як зазначили в Моз, щоб знизити ризик рецидиву слід дотримувати наступні правила:
Фізична активність - вона знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки і слизової оболонки матки;
Правильне харчування - рекомендуються фрукти, овочі та цільні зерна. Необхідно уникати вживання продуктів з високим ступенем переробки і червоного м'яса, а також фаст-фудів та іншої їжі з високим вмістом жиру;
не Можна використовувати біологічно активні добавки для профілактики раку;
Відмовтеся від шкідливих звичок - за даними ВООЗ, щорічно в світі 22% онкохворих вмирають від раку через куріння. Відмова від куріння зменшує ризик розвитку раку на 70%;
Вживання алкоголю теоретично може збільшити ризик рецидиву;
Необхідно контролювати час проведення на сонці, а також користуватися сонцезахисним кремом з рівнем захисту не менше 30.
Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ оцінила тривалість життя українців у 72,5 року, при цьому вірогідність смерті від раку, діабету і хронічних респіраторних захворювань становить 24,7%.
Автор: Игорь Литвиненко