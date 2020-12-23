Україна закупить додаткові півмільйона тестів на коронавірус

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти надійшли від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом та туберкульозом

На початку 2021 року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2. Крім того, будуть придбані засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначив Ляшко, у рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 3,7 млн доларів. За ці кошти будуть придбані тести.

"Окрім того, в рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки Україна отримає також 135 млн доларів, які буде направлено на досягнення кількох стратегічних цілей: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 грудня звільнив імпортні тест-системи на COVID-19 від мита та ПДВ.

Відзначимо, Кабмін 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу. Постановою до переліку включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).