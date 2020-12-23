ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна закупить додаткові півмільйона тестів на коронавірус

Київ, Середа 23 грудня 2020 18:01
Україна закупить додаткові півмільйона тестів на коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти надійшли від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом та туберкульозом

На початку 2021 року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2. Крім того, будуть придбані засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначив Ляшко, у рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 3,7 млн доларів. За ці кошти будуть придбані тести.

"Окрім того, в рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки Україна отримає також 135 млн доларів, які буде направлено на досягнення кількох стратегічних цілей: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 грудня звільнив імпортні тест-системи на COVID-19 від мита та ПДВ.

Відзначимо, Кабмін 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу. Постановою до переліку включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестыКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся