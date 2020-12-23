ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина закупит дополнительные полмиллиона тестов на коронавирус

Киев, Среда 23 декабря 2020 18:01
Украина закупит дополнительные полмиллиона тестов на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средства поступили от Глобального фонда для борьбы со СПИДом и туберкулезом

В начале 2021 года Украина дополнительно закупит 500 тысяч тестов на антиген SARS-CoV-2. Кроме того, будут приобретены средства индивидуальной защиты и 160 кислородных концентраторов.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметил Ляшко, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. За эти средства будут приобретены тесты.

"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит 135 млн долларов, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента", - добавил Ляшко

Напомним, Кабинет министров 16 декабря освободил импортные тест-системы на COVID-19 от пошлины и НДС.

Отметим, Кабмин 2 декабря освободил от налогов импортные вакцины против коронавируса. Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраинытестыКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь