Україна закриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

"Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно. І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на стороні світла", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, через воєнний стан з України заборонено виїжджати чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років.

Разом з тим Державній прикордонній службі України склали список підстав, що дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі держави.