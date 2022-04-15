Україна закінчує роботу над першою частиною опитувальника на членство в ЄС

Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Під час наради з Володимиром Зеленським урядовці обговорили прогрес у роботі над опитувальником.
"Ішлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському союзі. Опитувальник президенту Володимиру Зеленському передала 8 квітня у Києві президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Єврокомісія пообіцяла, що сформує висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.
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