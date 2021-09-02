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Україна зацікавлена в розширенні присутності Apple: Зеленський зустрівся з Куком

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до США зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. Зеленський заявив, що Apple надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів", - заявив Зеленський після зустрічі з Куком.

Нагадаємо, наприкінці червня компанія Apple відкрила своє представництво в Україні.

Крім того, компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті.

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Володимир ЗеленськийТим КукApple