Україна зацікавлена в розширенні присутності Apple: Зеленський зустрівся з Куком

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до США зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. Зеленський заявив, що Apple надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.
"Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів", - заявив Зеленський після зустрічі з Куком.
Нагадаємо, наприкінці червня компанія Apple відкрила своє представництво в Україні.
Крім того, компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті.