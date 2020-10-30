Загострення на Донбасі підважує питання відкриття нових КПВВ, - Арестович

Фото: Олексій Арестович і Леонід Кравчук (facebook.com/alexey.arestovich)

Нове загострення на Донбасі підважує питання відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) в Золотому Луганської області. Відкриття КПВВ мають обговорити на позачерговому засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник української делегації з інформаційної політики в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, бойовики під Золотим скинули гранату з безпілотника.

"Це, безумовно, підважує дещо відкриття (КПВВ в Золотому, - ред.), але це питання гуманітарної роботи підгрупи, і воно пов'язане з безпекою. Це також буде дискутуватися на засіданні, яке має відбутися сьогодні в безпековій підгрупі", - зазначив Арестович.

Він також зазначив, що не готовий сказати, що позачергове засідання пройде саме сьогодні, оскільки це залежить від "доброї волі" російської сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті нічних обстрілів на Донбасі загинули двоє військових. Противник прицільно обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї в районі Водяного.

У зв'язку з цим Україна ініціювала термінове засідання підгрупи ТКГ.