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Загострення на Донбасі підважує питання відкриття нових КПВВ, - Арестович

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 12:14
Загострення на Донбасі підважує питання відкриття нових КПВВ, - Арестович
Фото: Олексій Арестович і Леонід Кравчук (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: РБК-Україна

Нове загострення на Донбасі підважує питання відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) в Золотому Луганської області. Відкриття КПВВ мають обговорити на позачерговому засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник української делегації з інформаційної політики в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, бойовики під Золотим скинули гранату з безпілотника.

"Це, безумовно, підважує дещо відкриття (КПВВ в Золотому, - ред.), але це питання гуманітарної роботи підгрупи, і воно пов'язане з безпекою. Це також буде дискутуватися на засіданні, яке має відбутися сьогодні в безпековій підгрупі", - зазначив Арестович.

Він також зазначив, що не готовий сказати, що позачергове засідання пройде саме сьогодні, оскільки це залежить від "доброї волі" російської сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті нічних обстрілів на Донбасі загинули двоє військових. Противник прицільно обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї в районі Водяного.

У зв'язку з цим Україна ініціювала термінове засідання підгрупи ТКГ.

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