Україна стягнула перший штраф за порушення повітряного простору в Криму

Уперше з часу анексії Криму до Українського бюджет надійшли гроші, стягнені у якості штрафу за порушення повітряного простору. Про це передає РБК-Україна і посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони АрміяINFORM.

Йдеться про притягнення до фінансової відповідальності казахського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air". Його літак 8 серпня 2019 року виконав політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом.

Вже у листопаді 2019 року Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації.

"Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тож Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", - зазначає агентство.

Загалом від березня 2014 року число незаконних перетинів повітряних кордонів України в межах окупованого півострова перетнуло 200 тисяч. Проте досі жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності, хоча суми накладених штрафів за порушення повітряного простору в Криму лише цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній сягнули 13 мільярдів гривень.

Зазначимо, після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферопол"» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова.

Нагадаємо, влітку моніторинговий ресурс PlaneRadar зафіксував два американських літака, які здійснили розвідку біля узбережжя Криму.