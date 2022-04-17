Україна взяла перші медалі на "Іграх Нескорених"

Збірна України зібрала повний комплект нагород у перший день змагань на "Іграх нескорених" – міжнародного форуму в паралімпійському стилі серед ветеранів бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Invictus Games: Team Ukraine.
Перше "золото" Україні приніс Родіон Сітдіков. Він переміг у змаганнях зі штовхання ядра. Результат українця, який воював на Луганщині в 2015 році – 9,46 м. Він випередив Ясіна Махді (Ірак) та Гаррета Паверса з Канади.
Ще дві нагороди збірна України здобула в стрибках у довжину. Тут Артем Лукашук та Іван Герцун поповнили скарбничку "синьо-жовтих" срібною і бронзовою медалями. Зокрема, Артем показав результат 5,20 м, а Іван – 5,10 м.
"Ігри Нескорених" у 2014 році започаткував британський принц Гаррі. Головна мета форуму – підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.
До слова, київське "Динамо" відмовилося заздалегідь відпустити своїх гравців до збірної України.
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