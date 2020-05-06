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Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - МОЗ

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 15:15
Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Спочатку передбачалося, що пік захворюваності відбудеться 14 квітня

Враховуючи динаміку випадків коронавірусу і відсутність подальшого зростання числа хворих можна стверджувати, що Україна вийшла на пік захворюваності 17 квітня. Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, спочатку МОЗ очікував, що пік захворюваності COVID-19 настане 14 квітня.

"За розрахунками, у нас могло бути на 14 квітня 41 тис. хворих. Але ми заздалегідь ввели карантин. Якщо брати ретроспективну динаміку і у нас не буде далі зростання, то ми вже вийшли на пік 17 квітня. З тих пір ми тримаємося у межах 400-550 випадків і в цьому діапазоні ми вже 17 днів", - заявив Ляшко.

Раніше в уряді спрогнозували, що пік коронавірусу в Україні завершиться 8-9 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що з 11 травня очікують зменшення кількості хворих.

Підкреслимо також, експерти з Національної академії наук спрогнозували, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно доведеться на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

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