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Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - Минздрав

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 15:15
Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Изначально предполагалось, что пик заболеваемости произойдет 14 апреля

Учитывая динамику случаев коронавируса и отсутствие дальнейшего роста числа больных можно утверждать, что Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля. Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, изначально Минздрав ожидал, что пик заболеваемости COVID-19 наступит 14 апреля.

"По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - заявил Ляшко.

Ранее в правительстве спрогнозировали, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

Подчеркнем также, эксперты из Национальной академии наук спрогнозировали, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

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