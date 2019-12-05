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Україна висловила протест РФ через вирок фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика     05.12.2019 - 20:30
Україна висловила протест РФ через вирок фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: Енвер Сейтосманов (facebook / crimeansolidarity)

Сейтосманова засудили до 17 років перебування в колонії суворого режиму з обмеженням волі на 1 рік

Україна висловила протест Російській Федерації (РФ) через вирок фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами речниці Міністерства закордонних справ (МЗС) України Катерини Зеленко, вирок засвідчує чергове свідчення карального та неправового характеру російської судової системи.

"Висловлюємо рішучий протест російській стороні у зв’язку з вироком "кишенькового" суду міста Ростов-на-Дону громадянину України Енверу Сейтосманову за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Чергове свідчення карального та неправового характеру російської феміди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський суд в Ростові-на-Дону у четвер, 5 грудня, оголосив вирок фігуранту севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову. Так, сьогодні російський Південний військовий суд ухвалив рішення про засудження кримськотатарського активіста Сейтосманова до 17 років перебування в колонії суворого режиму з обмеженням волі на 1 рік.

Російський суд визнав Сейтосманова нібито винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії, тобто участь в діяльності терористичної організації.

Як повідомляло РБК-Україна, окупаційний "Верховний суд Криму" ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу 5 фігурантам сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір". У СІЗО до 15 лютого 2020 року залишились Фарход Базарів, Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Сеітвелі Сейтабдіев і Рустем Сейтхалилов.

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Новини України Хізб ут-Тахрір
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