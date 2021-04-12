RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна виграла медальний залік Чемпіонату Європи з важкої атлетики. У нас 4 "золота"

Автор: Ігор Литвиненко

Україна стала переможцем медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики, який проходив у Москві. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній та бронзовій медалі.

Про це свідчать результати турніру.

Так, чемпіонами Європи стали Каміла Конотоп (до 55 кг), Ірина Деха (до 76 кг), Аліна Марущак (до 81 кг) і Дмитро Чумак (до 109 кг). Також "срібло" виграла Анастасія Лисенко (понад 87 кг) і "бронзу" - Дмитро Вороновський (до 55 кг).

На другому місці опинилася Болгарія - 3 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронза. Третьою країною в медальному заліку опинилася Вірменія - 2 золотих медалі, 2 срібні та 4 бронзових.

Також у України в активі 17 малих подіумів (ривок, поштовх) - 10 золотих, 3 срібних і 4 бронзових.

Раніше РБК-Україна писало, що Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кілограмів здобула три малих золота і стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Також повідомлялося, що Чумак став чемпіоном Європи, здобувши перемогу у поштовху і зайнявши четверте місце в ривку.

Крім цього, Каміла Конотоп стала кращою у ривку і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України чемпионат Европытяжелая атлетика
Читайте також
Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 з першого місця розгромивши Угорщину
Прогноз погоди