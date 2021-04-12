Україна виграла медальний залік Чемпіонату Європи з важкої атлетики. У нас 4 "золота"

Україна стала переможцем медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики , який проходив у Москві. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній та бронзовій медалі.

Про це свідчать результати турніру.

Так, чемпіонами Європи стали Каміла Конотоп (до 55 кг), Ірина Деха (до 76 кг), Аліна Марущак (до 81 кг) і Дмитро Чумак (до 109 кг). Також "срібло" виграла Анастасія Лисенко (понад 87 кг) і "бронзу" - Дмитро Вороновський (до 55 кг).

На другому місці опинилася Болгарія - 3 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронза. Третьою країною в медальному заліку опинилася Вірменія - 2 золотих медалі, 2 срібні та 4 бронзових.

Також у України в активі 17 малих подіумів (ривок, поштовх) - 10 золотих, 3 срібних і 4 бронзових.