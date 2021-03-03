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Україна виходить з угоди з СНД в галузі мобільного зв'язку

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку. Документ буде направлений до Верхової ради.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 3 березня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Угода була підписана 17 січня 1997 року в м. Москві та ратифікована законом України від 3 березня 1998 року.

Угода визначає домовленості щодо забезпечення співробітництва країн учасниць Співдружності незалежних держав у сфері розвитку систем стільникового рухомого зв'язку, удосконалення міждержавного ринку послуг.

"За період, що минув з часу підписання угоди, вона не набрала для України практичної реалізації. Співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об'єктивних причин не відбуваються. Відтак немає підстав для обміну інформацією стосовно будь-яких зобов'язань сторін у зв'язку із виходом України із зазначеної угоди", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Крім того, стаття 6 угоди передбачає проведення заходів із наближення національних нормативно-правових актів країн СНД у сфері розвитку та використання систем стільникового рухомого зв'язку, що не відповідає зобов'язанням, взятим при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським союзом, зазначається в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову про вихід України Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку. Угода була підписана у 1992 році у Бішкеку.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

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