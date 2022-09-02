Україна виходить з Об'єднаного інституту ядерних досліджень через РФ

Кабінет міністрів прийняв рішення про вихід України з Об'єднаного інституту ядерних досліджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Об'єднаний інститут ядерних досліджень - це міжнародна міжурядова науково-дослідна організація. Її офіс знаходиться в Дубно Московської області (Росія). Її засновниками є 18 країн учасниць.
Інститут в Дубно займається теоретичними та експериментальними дослідженнями в галузі ядерної фізики, фізики елементарних частинок і дослідженнями конденсованого стану речовини.
Ще в березні 2022 року Рада Європейської організації з ядерних досліджень ухвалила рішення про неприйнятність співпраці з Росією в науково-технічній сфері і призупинила співпрацю з профільними установами цієї країни.
Українське представництво при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві звернулося до Міністерства освіти і науки з проханням ініціювати вихід з членства організацій, штаб-квартири яких знаходяться в Росії.
До цього українські вчені засудили відстороненість і бездіяльність вчених Об'єднаного інституту ядерних досліджень у зв'язку з російським вторгненням.
Нагадаємо, раніше Україна розірвала угоду з Російською Федерацією про співробітництво у сфері атомної енергетики.
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