Україна виходить з карантину: що дозволять з 22 травня

В Україні з 22 травня стартує другий етап послаблення карантинних обмежень. Відновлюється робота наземного громадського транспорту, робота метрополітену, а також дитсадків.

Детально про пом'якшення карантину в Україні в матеріалі РБК-Україна.

Що дозволяють:

проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;

проведення релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м. кв;

міський, приміський і внутрішньообласний транспорт;

робота готелів, але не хостелів. Ресторани та басейни в них не запрацюють.

відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні. Мова йде про пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу і Молдовою.

Громадський транспорт

Громадський транспорт, а саме міський і приміський, запустять з 22 травня.Однак, з міжобласним поки не поспішають.

Було прийнято рішення вже з п'ятниці запустити громадський транспорт там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менше 12 нових випадків захворювання COVID-19

Як транспорт буде відновлювати роботу:

з 22 травня - пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні.

з 25 травня - метро.

з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому та міжобласному сполученні.

з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

з 15 червня - прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Крім того, з 25 травня в Україні запрацюють дитячі сади, а МОЗ надасть дошкільним навчальним закладам всі вказівки, як працювати в умовах коронавірусу.