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Україна висунула нову умову для виборів на Донбасі

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Умовою названо повернення переселенців та їх участь у виборах

Україна на переговорах у Мінську висунула нову умову для виборів на Донбасі, яке полягає у поверненні переселенців та їх участі в голосуванні. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, як показує практика і результати доповіді Центру з міжнародних миротворчих операцій та Міжнародного центру з проведення миротворчих тренінгів ім. Кофі Аннана, вибори не можуть проходити за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів. При цьому мова йде не тільки про безпеку волевиявлення виборців, а й про безпечну участь всіх партій і кандидатів.

Вона підкреслила, що вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони України будуть повністю під її контролем або контролем міжнародних спостерігачів.

"Також міжнародний досвід проведення виборів на пост-конфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню і реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій. Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців до своїх рідних міст та сіл, їх участь у виборах здатні забезпечити тривалий мир", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, раніше колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Україна може домовитися з РФ про виведення російських військ з Донбасу і передачу кордону під контроль міжнародних сил протягом одного-двох років.

До цього помічник президента України Андрій Єрмак розповідав, що питання виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) має прояснитися на наступному саміті "нормандської четвірки".

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