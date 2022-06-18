Україна вводить візовий режим з Росією: деталі постанови Кабміну

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 червня 2022 р. № 692 .

"Припинити дію угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, вчиненої 16 січня 1997 р. у м. Москві", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ - жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

Крім того, установлено, що громадяни Російської Федерації - жителі прикордонних регіонів Російської Федерації в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.