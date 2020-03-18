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Україна вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії

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Спеціальне мито з 1 квітня складе 65%

Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що спеціальне мито в розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації, крім антрацитового і коксового. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.

Нагадаємо, в лютому на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.

За даними російської статистики, в серпні після введення урядом Росії торгових обмежень на поставку вугілля в Україні обсяги імпорту скоротилися на 85,3% за місяць. Згідно торгових санкцій Російської Федерації, виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл" на експорт вугілля до України, який видається терміном на один календарний місяць.

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