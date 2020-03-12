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Україна може ввести облік приїжджих з епідемічно небезпечних країн

Новини » Політика     12.03.2020 - 17:48
Україна може ввести облік приїжджих з епідемічно небезпечних країн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Над такими приїжджими в подальшому можуть встановити медичний нагляд

В рамках карантину через коронавірус в Україні можуть запровадити облік приїжджих з епідемічно небезпечних країн. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу МОЗ України з новинами про коронавірус.

Повідомляється, що уряд обмежить кількість діючих пунктів пропуску через державний кордон та посилить на них контроль. Дане рішення буде прийнято за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Крім того, згідно з документом, в Україні може бути введено облік осіб, що в'їжджають з епідемічно небезпечних країн, а в разі ускладнення епідемічної ситуації за ними може бути встановлений медичний нагляд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше був опублікований список заборонених для експорту товарів на час карантину. До нього увійшли медичні маски та рукавички.

У Козятині Вінницької області з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка. Сам він тривалий час проживає в Баварії, але 1 березня прибув до України і через тиждень відчув погіршення стану здоров'я.

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