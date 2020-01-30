Україна ввела тимчасовий безвіз для громадян Великобританії

Україна ввела тимчасовий безвіз терміном на один рік для громадян Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Відповідно до указу, безвізовий режим запроваджується з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України має вжити всіх необхідних заходів, що випливають із даного указу, що набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в середині січня поточного року Україна та Великобританія розпочали консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між країнами. Зокрема, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорював з послом Британії Меліндою Сімонс терміни підписання угоди про політичне і торговельне співробітництво між Києвом і Лондоном після Brexit.