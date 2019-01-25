Україна ввела спеціальні мита на кухонну сіль та лампочки з Білорусі

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Спеціальні мита на сіль встановлені на рівні 11,85%, на лампочки - 17,73%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 25 січня 2019 року ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо солі кухонної виварної ґатунку екстра та електричних ламп розжарювання походженням з Республіки Білорусь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як зазначили в прес-службі, антидемпінгове мито для солі кухонної виварної ґатунку екстра встановлено на рівні 11,85% строком на п’ять років. Водночас ВАТ "Мозирьсоль" (Білорусь) взяло на себе добровільне цінове зобов’язання, де запропонувало припинити демпінговий імпорт шляхом встановлення мінімальних цін експорту в Україну окремих категорій товару.

"МКМТ визнала добровільне цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, МКМТ ухвалила рішення застосувати антидемпінгове мито у розмірі 17,73% до імпорту електричних ламп розжарювання походженням з Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2018 року МКМТ ввела квоти на імпорт сірчаної кислоти і олеуму.

Нагадаємо, у квітні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення не проводити спецрозслідування щодо імпорту бензину і дизельного палива.