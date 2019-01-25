ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна ввела спеціальні мита на кухонну сіль та лампочки з Білорусі

Новини » Економіка    25.01.2019 - 14:30
Україна ввела спеціальні мита на кухонну сіль та лампочки з Білорусі
Ілюстративне фото (mozyrsalt.by)

Спеціальні мита на сіль встановлені на рівні 11,85%, на лампочки - 17,73%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 25 січня 2019 року ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо солі кухонної виварної ґатунку екстра та електричних ламп розжарювання походженням з Республіки Білорусь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як зазначили в прес-службі, антидемпінгове мито для солі кухонної виварної ґатунку екстра встановлено на рівні 11,85% строком на п’ять років. Водночас ВАТ "Мозирьсоль" (Білорусь) взяло на себе добровільне цінове зобов’язання, де запропонувало припинити демпінговий імпорт шляхом встановлення мінімальних цін експорту в Україну окремих категорій товару.

"МКМТ визнала добровільне цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, МКМТ ухвалила рішення застосувати антидемпінгове мито у розмірі 17,73% до імпорту електричних ламп розжарювання походженням з Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2018 року МКМТ ввела квоти на імпорт сірчаної кислоти і олеуму.

Нагадаємо, у квітні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення не проводити спецрозслідування щодо імпорту бензину і дизельного палива.

МЕРТ пропонує Порошенку ветувати закон про продовження мораторію на продаж землі У Білорусі українського журналіста Шаройка перевели із СІЗО в колонію
Новини України МЕРТсольБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся