Україна ввела санкції проти Шарія, Гужви и "Страна.ua"

"На сьогоднішній день ми запропонували ввести санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо до афілійованих з ним юридичних осіб. Вони займаються протиправної діяльності на території нашої країни. Крім того, фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна, ну і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович", - заявив Данилов.

За його словами, проти них ввели повний пакет санкцій.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ігор Гужва виступає бенефіціаром ТОВ"Ласмак". На сайті інтернет-видання "Страна.иа" ця компанія позначена як засновник.

Данилов також уточнив, що ТОВ "Ласмак" внесено до списку санкцій.

Другим бенефіціаром цієї компанії вказана Анна Солнцева, проти якої РНБО також запропонувала ввести обмеження.