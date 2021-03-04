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Україна незабаром отримає нові дані про британський штам COVID в країні, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 15:41
Україна незабаром отримає нові дані про британський штам COVID в країні, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна направила на дослідження ще 48 зразків від пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківської області. Це покаже, наскільки поширений британський штам хвороби.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він розповів, що вже виявлені два зразка британської мутації можуть вказувати на те, чому в регіоні відбулося зростання захворюваності коронавірусом.

За словами Ляшка, результати досліджень зразків за наявності мутованої коронавірусу будуть відомі у найближчі дні.

"Додатково в понеділок розпочався сіквенс ще 48 зразків, які були відібрані в Івано-Франківській області від тяжкохворих. Ми очікуємо на результати або у п'ятницю, або вже в понеділок. Це покаже, чи є мутації широко поширені чи ні", - Ляшко.

Сьогодні стало відомо, що в Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу. Два позитивних результати підтвердили в Івано-Франківську.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавірусу. Тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.

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