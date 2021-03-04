ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вскоре получит новые данные о британском штамме COVID в стране, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 15:41
Украина вскоре получит новые данные о британском штамме COVID в стране, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина направила на исследование еще 48 образцов от пациентов с коронавирусом из Ивано-Франковской области. Это покажет, насколько распространен британский штамм болезни.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он рассказал, что уже обнаруженные два образца британской мутации могут указывать на то, почему в регионе произошел рост заболеваемости коронавирусом.

По словам Ляшко, результаты исследований дополнительных образцов по наличию мутированного коронавируса будут известны в ближайшие дни.

"Дополнительно в понедельник начался сиквенс еще 48 образцов, которые были отобраны в Ивано-Франковской области от тяжелобольных. Мы ожидаем на результаты либо в пятницу, либо уже в понедельник. Это покажет, есть ли мутации широко распространенные или нет", - Ляшко.

Сегодня стало известно, что в Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса. Два положительных результата подтвердили в Ивано-Франковске.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса. Поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Украина Коронавирус
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"