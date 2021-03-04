Украина вскоре получит новые данные о британском штамме COVID в стране, - Ляшко

Украина направила на исследование еще 48 образцов от пациентов с коронавирусом из Ивано-Франковской области. Это покажет, насколько распространен британский штамм болезни.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он рассказал, что уже обнаруженные два образца британской мутации могут указывать на то, почему в регионе произошел рост заболеваемости коронавирусом.

По словам Ляшко, результаты исследований дополнительных образцов по наличию мутированного коронавируса будут известны в ближайшие дни.

"Дополнительно в понедельник начался сиквенс еще 48 образцов, которые были отобраны в Ивано-Франковской области от тяжелобольных. Мы ожидаем на результаты либо в пятницу, либо уже в понедельник. Это покажет, есть ли мутации широко распространенные или нет", - Ляшко.