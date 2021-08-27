Україна незабаром проведе нову евакуацію людей з Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував ще одну евакуацію людей з захопленого талібами Афганістану. За його словами, евакуація відбудеться вже незабаром.

"Ми зараз перебуваємо у стадії чергового етапу евакуації. Я не можу розкривати деталі, але незабаром будуть новини", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі закрита цивільна частина аеропорту Кабулу, але є можливість виконання рейсів з військової частини аеропорту.