Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу

Українки Ангеліна хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську конфедерацію волейболу.
Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки здолали швейцарок, іспанок і естонок.
У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах - 21:13, 21:17.
Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що виконком Федерації волейболу України передав новоствореній професійній волейбольній лізі організацію та проведення змагань у жіночій та чоловічій Суперлігах.
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