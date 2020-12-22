Україна вперше виставила золотоносну ділянку на електронний аукціон

Державна служба геології та надр України вперше виставила на електронний аукціон золотоносну ділянку. Загалом інвесторам пропонується викупити 13 ділянок з покладами руд золота, марганцю, а також бурштину, підземних вод та каоліну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держгеонадр.

Повідомляється, що аукціони будуть проходити в системі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу. На торги виставили Жовтоводьску площу (Дніпропетровська область). На території площею понад 1000 гектарів є ресурси руди і промисловий вміст золота та ніобію.

"Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років. Стартова вартість лота 4 480 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін дав "Нафтогазу" право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу. Передбачається, що за рахунок освоєння цього шельфу Україна може істотно збільшити видобуток власного природного газу.

Крім того, Кабмін дозволив "Нафтогазу" викупити Юзівське родовище газу.