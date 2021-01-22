Україна вперше вводить підготовчі курси для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій

Україна 2021 року вводить пілотний проєкт спеціальних підготовчих курсів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, які мають намір вступати до вищих навчальних закладів на території України.

Про це повідомила виконавча директорка громадської організації "Фонд "Відкрита політика" Ірина Жданова на пресконференції в Києві.

За її словами, вже ухвалено відповідні зміни до Закону "Про вищу освіту", а в бюджеті Мінреінтеграції закладено близько 130 млн грн на підготовчі курси й інші програми реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій. Фонд "Відкрита політика" займався адвокацією такого рішення ще з 2017 року.

Підготовчі курси цьогоріч діятимуть на базі 7 навчальних закладів:

Донецький національний технічний університет (місто Покровськ)

Таврійський національний університет імені Вернадського (Київ)

Херсонський державний університет

Східноукраїнський національний університет імені Даля

Луганський національний університет імені Шевченка

Національний педагогічний університет імені Драгоманова

Маріупольський державний університет.

Починаючи вже з січня, підготовчі курси проходитимуть дистанційно, з огляду на карантин.

З жовтня Мінреінтеграції планує переводити їх на денну форму навчання. Кількість навчальних закладів, на базі яких проходитимуть курси, згодом планується збільшувати.

Жданова переконана, що Україна повинна робити все можливе для того, щоб продовжувати залучати абітурієнтів з тимчасово окупованих територій до навчання в українських вузах.

"Наша молодь по обидва боки лінії фронту повинна дивитися в лінзи мікроскопа і телескопа, а не в лінзи РПГ або оптичні лінзи зброї, націленої на Україну", - сказала вона.

У 2021 році діти з тимчасово окупованих територій, як і раніше, зможуть вступати до українських вишів за спрощеною процедурою і через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Як повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, торік через освітні центри "Крим-Україна" вступили 397 осіб, "Донбас-Україна" - 1629 осіб. Це найбільші показники за останні 5 років.

Як повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, минулого року через освітні центри "Крим-Україна" вступили 397 осіб, "Донбас-Україна" - 1629 осіб. Це найбільші показники за останні 5 років. Рекордсменом за кількістю дітей із тимчасово окупованих територій є Східноукраїнський національний університет імені Даля, куди вступили 180 осіб.

"Діти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, - це наш золотий фонд, і ми зробимо все можливе для того, щоб вони вчилися в Україні і щоб ставали нашими агентами змін на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Вітренко.

Гарячі лінії з питань освіти для жителів тимчасово окупованих територій: урядова: 0-800-504-425, Фонд "Відкрита політика": + 38-098-079-69-73, региональная (Краматорськ): 0-800-50-45-22, + 38-066-113-93-75, + 38-097-904-71-91.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив прискорити створення Е-платформи для іноземних абітурієнтів. Створення такої платформи має модернізувати систему вступу для іноземців.