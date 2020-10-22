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Шмигаль доручив прискорити створення Е-платформи для іноземних абітурієнтів

Україна, Четвер 22 жовтня 2020 15:34
Шмигаль доручив прискорити створення Е-платформи для іноземних абітурієнтів
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив прискорити створення Е-платформи для іноземних абітурієнтів. Створення такої платформи має модернізувати систему вступу для іноземців.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Іноземні студенти повинні мати рівні та прозорі умови вступу до українських вищих навчальних закладів без будь-яких корупційних складових. Створення електронної платформи для іноземних студентів має модернізувати систему вступу в напряму доступності та комфортності як для університетів та інститутів, так і для абітурієнтів", - сказав прем'єр-міністр.

Він доручив міністерствам пришвидшити роботу зі створення єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, щоб якомога швидше ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.

"Такий крок сприятиме популяризації здобуття вищої освіти в Україні", - переконаний глава Кабміну.

Окрім цього, Шмигаль доручив Міністерству освіти і науки у співпраці з МВС, МЗС та Мінцифри розробити впровадження електронних запрошень на навчання, що сприятиме упередженню зловживань у цій сфері.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України відмовилася дозволити навчання іноземною мовою, у тому числі російською, у вузах України. Народні депутати відправили на доопрацювання відповідний законопроект №3717.

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Новини України Суспільство иностранцыабитуриентыДенис Шмигаль

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