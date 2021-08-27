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Україна вперше залучає фінансування Швейцарії для оновлення парку потягів

Автор: Наталія Гурковська

Міністерство інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV 26 серпня у присутності президента Володимира Зеленського підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Меморандум визначає засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту України.

"Я дуже радий, що сьогодні підписується цей важливий меморандум. Він є чудовим сигналом громадянам наших країн про те, як ми співпрацюємо", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Уперше в історії на державному рівні Україна залучить експортне фінансування зі Швейцарії для розвитку залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку потягів. Співпраця передбачає не просто закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler. Для цього планують побудувати новий завод на території України.

Глава держави нагадав, що в межах Національної програми "Велике будівництво" запускається проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, у межах співпраці зі Stadler заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" "Укрзалізниця" отримає також 130 нових вантажних електропотягів виробництва французької компанії Alstom.

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Велике будівництво