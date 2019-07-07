Україна вперше направила в США запит для купвлі військового обладнання

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор повідомив, що Україна вперше звернулась до Сполучених Штатів із запитом для придбання військового обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольства США в Україні у Twitter.

Тейлор повідомив, що Україна вперше звертається із запитом про придбання військового обладнання через програму Міністерства оборони США.

"Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту", - заявив Тейлор.

Він також додав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США виділять Україні 4 млн долларів на посилення захищенності військових складів. Відповідний меморандум було підписано за підсумками засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю тимчасовим виконувачем обов’язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Русланом Німчинським та помічником Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларком Купером у присутності посла України в США Валерія Чалого.