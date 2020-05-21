Україна вперше імпортувала американську нафту WTI

До України вперше було імпортовано американську нафту марки WTI. Партія прибула для Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це йдеться в повідомленні Одеського морського порту.

Повідомляється, що до порту прибув танкер UMLMA під прапором Катару, який доставив в Україну 76 430 тонн нафти, що видобувається на американському континенті.

"В ролі продавця і фрахтувальника судна виступила транснаціональна нафтогазова компанія ВР. Закуплено сировину для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, раніше до України доставляли американську нафту, але це був сорт Bakken. Таким чином, легка техаська нафта West Texas Intermediate (WTI) була завезена вперше. Сировина цієї марки використовується в основному для виробництва бензину. На нафту сорту WTI і подібні їй сорти традиційно високий попит у США і Китаї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту продовжують зростання на скороченні видобутку країнами ОПЕК та іншими виробниками. На ранок 21 травня ціни на нафту Brent зросли до 36,29 доларів за барель, нафта WTI - до 34,12 доларів.

Минулого тижня стало відомо, що США розпочали постачання нафти до Білорусі. Американські виробники постачають Мінську нафту у зв'язку із загостренням ситуації з імпортом російської нафти.