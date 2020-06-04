Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти

Кабінет міністрів України зняв карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти. Вже з 5 червня стартують внутрішні рейси, запуск міжнародних очікується після 15 числа.

РБК-Україна стежить за тим, як відновлюються повітряні перевезення.

Які рейси доступні з 5 червня

Першими про відновлення внутрішніх рейсів заявили "Міжнародні авіалінії України". Зокрема, на 5 і 6 червня оголошено вильоти з Києва (аеропорт "Бориспіль") до Одеси, вартість квитка - від 1 514 гривень. Зворотні рейси будуть виконуватися 8 і 9 червня - вартість від 1 498 гривень.

Продаж квитків відкрила і компанія Windrose. На 5 червня заплановано рейс Київ-Дніпро за ціною від 1 110 гривень, на 8 червня - Дніпро-Київ за ціною від 1 190 гривень. Рейси виконуються зі столичного аеропорту "Бориспіль".

Інші дати

Про наміри виконувати рейси оголосила і "Мотор Січ". З 15 червня запускається авіасполучення за маршрутом Запоріжжя-Київ (ціна квитків від 2 355 гривень) і у зворотному напрямку - від 2 286 гривень.

Відкрито продаж на рейси компанії Windrose за маршрутом Харків-Київ-Харків. Вони будуть виконуватися з 16 червня за ціною від 547 гривень.

Крім того, на рейси після 15 червня продає квитки МАУ відразу на кілька внутрішніх напрямків.

Міжнародні рейси

Київський аеропорт імені Сікорського анонсував міжнародні пасажирські перевезення з 16 червня. Планується відновлення рейсів лоукостера WizzAir із Києва в ряд європейських міст - Берлін, Варшава, Будапешт, Копенгаген, Лісабон і т. д.

Також буде запущено рейс Київ-Мінськ авіакомпанії "Бєлавіа". А ближче до кінця місяця польоти між Києвом і Варшавою запустить польський перевізник LOT.

Лоукостер Ryanair заявив про плани відновити польоти до України у перших числах липня. Поки оголошено рейси з Києва, Одеси та Львова до Рима, Болоньї, Мілану і Катаньї.

Про запуск рейсів до України вже оголосила Туреччина. Авіакомпанія Turkish Airlines відкрила продаж квитків на рейси з Києва в Стамбул з 15 червня.

Нові правила для пасажирів

Через карантинні обмеження певні правила поширюються і на пасажирів. До терміналів аеропортів не будуть допускати проводжаючих. Пасажири зобов'язані носити респіратор, або захисну маску протягом всієї поїздки, у тому числі під час перебування в зонах обслуговування.

Пасажир повинен мати при собі достатню кількість масок на весь час подорожі (до виходу з аеропорту прибуття). Рекомендується також мати одноразові рукавички. Людей без засобів захисту не допустять до реєстрації та можуть відмовити у польоті. Виняток - пасажири до 6 років або з медичними протипоказаннями.

Перед вильотом проводиться температурний скринінг, пасажирів з підвищеною температурою та іншими симптомами відправлять до медиків. Примітно, що деякі авіакомпанії можуть безкоштовно перебронювати квитки при наявності довідки про захворювання.

На стійках реєстрації в аеропорту необхідно дотримуватися дистанції 1,5-2 метри, як і при виході на посадку. Реєстрацію рекомендують робити в онлайн-режимі.