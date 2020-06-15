Україна відновляє міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти

З сьогоднішнього дня Україна запускає міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть полетіти в Албанію, США, Туреччину, Велику Британію.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Громадяни можуть полетіти в ці країни за таких умов:

Албанія, США - без обмежень на кордоні, без тестування;

Велика Британія - карантин 14 днів;

Туреччина - без обмежень на кордоні, тестування по прибуттю.

Також у разі покращення епідеміологічної ситуації Україна може відкрити кордон з Кіпром та Чорногорією (ситуація переглядатиметься раз на тиждень); Грузією та Грецією - з 1 липня.

Київський міжнародний аеропорт "Бориспіль" сьогодні планує обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії.

До Мінська планують летіти літаки авіакомпаній Belavia і Etihad Airways. Авіакомпанія Air India виконає рейс в Ахмедабад (Індія), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авів.

Крім того, 15 червня очікується прибуття трьох рейсів з Амстердама, трьох рейсів з Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва

В Україні для пасажирів з країн так званих "червоної" та "зеленої" зони будуть діяти різні правила. До країн "червоної" зони відносяться ті, де кількість активних випадків коронавірусу перевищує 40 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, МАУ скасувала майже всі авіарейси до серпня, у розкладі авіакомпанії лишилося 3 внутрішні напрямки.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проводити туристам в аеропортах тести на коронавірус.