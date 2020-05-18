Україна може відновити авіасполучення з ЄС з 15 червня

Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня. Однак, таке можливо за умови, що ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю ThePage, передає РБК-Україна.

При цьому Ляшко зазначив, що рішення про відновлення руху громадського транспорту буде прийнято найближчим часом.

"Разом з громадським транспортом буде відкриватися і міжобласне сполучення. Авіаційне сполучення всередині країни - це один з етапів. Зовнішнє авіаційне сполучення, думаю, буде пов'язано з тим, як все буде відбуватися в ЄС. Європейські країни говорять про дату 15 червня, на яку вони налаштовуються, щоб відкрити кордони всередині ЄС", - зазначив головний санлікар.

Проте він додав, що можливість відкриття авіасполучення з Європою можливо за певних епідемічних умов.

"Ми розглядаємо ЄС, дивимося на його динаміку і потенційно теж готові відкривати кордони, але за умови, що у своїй країні ми будемо мати можливість і здатність системи охорони здоров'я реагувати на небезпеку, коли будемо бачити, що заповненість ліжок хворими коронавирусной хворобою не перевищує, наприклад, 50%", - додав Ляшко.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Крім того, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.