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Україна відновила залізничне сполучення з 5 країнами: список маршрутів

Автор: Сергей Новиков

Україна відновила залізничне сполучення з п'ятьма європейськими країнами. Зокрема, поїзди вже ходять до Польщі, Молдови, Австрії, Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що на сьогодні пасажири "Укрзалізниці" можуть подорожувати до:

  • Словаччини: поїзди Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чієрна над Тисою;
  • Угорщини та Австрії: Київ - Будапешт - Відень;
  • Молдови: Одеса - Кишинів;
  • Польщі: Київ - Перемишль.

Зазначимо, 10 жовтня після півторарічної перерви вирушив у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті + за маршрутом Київ - Перемишль (Польща).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати в залізничних касах, а квитки до Польщі - ще й на офіційному сайті booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Дня захисників і захисниць України призначили 15 додаткових поїздів.

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Укрзалізниця