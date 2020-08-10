Україна відновила роботу поромної переправи на кордоні з Румунією

На кордоні з Румунією у понеділок, 10 серпня, відкрилася поромна переправа "Орлівка-Ісакча". Наразі через пункт пропуску можуть прямувати лише вантажівки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у своєму Facebook.

"Запуск поромного сполучення "Орлівка-Ісакча", що на українсько-румунському кордоні, відбувся сьогодні", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що після отримання наказу на охорону державного кордону у понеділок зміна прикордонних нарядів вперше приступила до виконання завдань в пункті пропуску через держкордон на території товариства з обмеженою відповідальністю "Поромний комплекс Орлівка".

"Прикордонники Ізмаїльського загону проводитимуть оформлення вантажних транспортних засобів, адже поки що, за рішенням сторін, через пункт пропуску можуть прямувати лише вантажівки", - додали в МВС.

Нагадаємо, у вересні 2019 року на кордоні з Румунією запрацював пункт пропуску "Орловка" для поромного сполучення.

Як писало РБК-Україна, уряд України схвалив проект угоди між Україною та Румунією про відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон ще у 2014 році.