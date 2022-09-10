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Україна через війну втратила 40% урожаю ранніх зернових

Фото: врожай ранніх зернових скоротився на 40% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні практично закінчено збирання ранніх зернових та ріпаку. Врожай наразі на 40% менший, ніж торік, переважно через менші площі збору, тоді як врожайність лише на 12% нижча за минулорічну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, світові ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, знижувалися завдяки активізації експорту Україною в умовах збору поточного врожаю. Однак погіршення очікувань щодо обсягів світового врожаю через спеку (зокрема в Європі - найбільша посуха за останні 500 років) скоригували ціни вгору.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, станом на 9 вересня 14 регіонів України вже завершили збирання культур ранньої групи. Загальні цифри щодо збирання зернових та зернобобових культур такі: площа збору - 6 млн 726 тис. га (60%), намолочено 25,9 млн тонн (врожайність - 38,4 ц/га), у т.ч.:

  • пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), намолочено 19,2 млн тонн (врожайність - 41,0 ц/га);
  • ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,5 млн тонн (врожайність - 34,7 ц/га);
  • збирання ріпаку проведено на площі 1 млн 96 тис. га, (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,5 ц/га.

Раніше компанія "УкрАгроКонсалт" прогнозувала, що через війну врожай зерна скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.

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